У Литвина теж вирішили підкинути Тимошенко соціальних проблем

Фракція Блоку Литвина пропонує Верховній Раді України доручити Кабінету міністрів України до 1 вересня 2009 року переглянути “споживчий кошик”.

Про це йдеться в проекті постанови «Про деякі невідкладні заходи, спрямовані на підвищення соціального захисту населення», що зареєстрований у ВР народними депутатами від фракції «Блок Литвина» Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ та Олегом ЗАРУБІНСЬКИМ.

Даним проектом постанови передбачається доручити Кабміну до 1 вересня 2009 року здійснити відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» організаційні заходи щодо перегляду наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та переліку послуг для основних соціальних та демографічних груп населення та прийняти відповідне рішення.

Також Постановою передбачається доручити Кабінету міністрів підготувати та внести на розгляд Верховної Ради законодавчі пропозиції, спрямовані на підвищення соціального захисту населення, з урахуванням вимог статті 3 Конституції України.

Як зазначають автори проекту постанови, його метою є вжиття невідкладних заходів, спрямованих на підвищення соціального захисту населення.

На переконання депутатів, діяльність органів влади щодо підвищення рівня життя населення в умовах економічної кризи має бути спрямована на забезпечення матеріальної підтримки як працюючих громадян, так і тих, хто потребує особливого соціального захисту, зокрема, непрацездатних громадян, інвалідів, пенсіонерів, осіб з обмеженими фізичними можливостями, на принципах поглиблення адресності виплат.

Народні депутати вважають, що в умовах інфляції затверджені урядом набори продуктів харчування, непродовольчих товарів, а також послуг для основних соціальних і демографічних груп населення потребують перегляду з метою забезпечення людини необхідними матеріальними та соціальними благами для її нормальної життєдіяльності.