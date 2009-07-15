В Україні зареєстрували три нові політичні партії

Міністерством юстиції ухвалено рішення про реєстрацію трьох політичних партій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін‘юсту, здійснено реєстрацію політичної партії „Справедлива країна”.

Згідно з інформацією, наданою до Мін‘юсту, рішення про створення партії було ухвалено на установчому з’їзді організації 28 квітня 2009 року. Головою політичної партії "Справедлива країна" обрано Руслана ТОКАРЯ(1975 р.н., генеральний директор ТОВ "Тако").

Також Міністерством юстиції ухвалено рішення про реєстрацію політичної партії „Партія сильної влади”.

Реєстрацію здійснено на підставі рішення про утворення партії, ухваленого установчими зборами організації від 20 серпня 2008 року. Головою політичної партії "Партія сильної влади" обрано Ларису СЕРГІЄНКО(1970 р.н., заступник директора ООО "АБВ-Комбі").

Крім того, Мін‘юстом зареєстровано політичну партію „Партія місцевого самоврядування”.

Рішення про утворення організації було ухвалено установчим з`їздом від 2 травня 2009 року. Згідно з інформацією, наданою до Мін‘юсту, керівником партії обрано Олексія РЖЕЧЦЬКОГО (1966 р.н., помічник народного депутата).

Міністерством юстиції внесено записи про реєстрацію нових партійних організацій до Реєстру політичних партій України.

Станом на 15 липня 2008 року в Україні зареєстровано 172 політичні партії.