СП: Тимошенко спеціально доводить Нафтогаз до банкрутства

Секретаріат Президента України застерігає уряд від залучення кредитів «Нафтогазом України» на непрозорих умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав уповноважений Президента України з питань міжнародної енергобезпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, за наявною в Секретаріаті Президента інформацією, є всі підстави говорити про те, що уряд веде переговори з офшорними компаніями для отримання кредиту НАК

«Нафтогаз України».

«Ці переговори проводяться таємно, без узгодження з главою держави. Уряд в черговий раз намагається втягнути в багатомільярдні борги без інформування громадськості», - відзначив він.

При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ навів інформацію зі ЗМІ, згідно з якою уряд веде переговори про залучення від 4 до 5 млрд. дол. США, а оптимальний (реальний) кредит, необхідний НАК «Нафтогаз України» для закупівлі газу і закачування його в ПСГ, розраховано в сумі 1,6-2 млрд. дол.

«Таке кредитування має бути максимальне прозорим», - додав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, за інформацією ЗМІ, уряд веде переговори з російською інвестиційною компанією «Тройка Диалог» про залучення кредиту для НАК «Нафтогаз України».

Також він відзначив, що в ході переговорів з представниками Європейської Комісії і європейських фінансових інституцій 17 липня український уряд не надав конкретних планів щодо розв’язання ситуації із залученням «Нафтогазом» кредитів для закачування газу в ПСГ.

За його словами, уряд усвідомлено заводить НАК «Нафтогаз» у стан банкрутства.

«НАК «Нафтогаз України» свідомо урядом заводиться в ситуацію банкрутства», - зазначив він.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ також додав, що наступне засідання за участю представників Єврокомісії, європейських фінансових інституцій і українського уряду відбудеться в четвер-п’ятницю цього тижня.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник голови Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявив, що фінансовий план НАК «Нафтогаз України» затверджено з дефіцитом в сумі 30 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.