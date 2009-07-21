Тимошенко «помилувала» двох звільнених чиновників Казначейства

У розпорядженнях про звільнення з посад двох чиновників Державного казначейства України: Олександра Даневича, колишнього першого заступника голови Держказначейства (звільнений розпорядженням Кабміну № 763 від 8 липня 2009 р.) та Олени Чечулиної – екс-заступника голови Держказначейства (звільнена розпорядженням КМУ № 764 від 8 липня 2009 р.) формулювання “у зв’язку з несумлінним виконанням своїх обов’язків – порушенням Присяги державного службовця (пункт 6 частини першої статті 30 Закону України “Про державну службу”) змінено на формулювання “за власним бажанням”.

Відповідні розпорядження №№ 814 та 815 від 17 липня оприлюднені на Урядовому порталі.

Усі чотири документи – й щодо звільнення двох чиновників за порушення присяги держслужбовця, й щодо зміни причини звільнення на невинне “за власним” підписані Юлією Тимошенко.