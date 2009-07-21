Байден: нові стосунки між США та Росією будуть корисними для України

Нові відносини між Росією та Сполученими Штатами Америки розвиватимуться не за рахунок України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-президент США Джозеф БАЙДЕН на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у Києві.

«Нові стосунки між США та Росією розвиватимуться не за рахунок України. Скоріше навпаки. Я переконаний, що це буде корисно для України», - сказав Дж.БАЙДЕН.

За його словами, змістовні відносини США з Російською Федерацією мають позитивно вплинути на відносини США з країнами-сусідами Росії.

У свою чергу, Президент України В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що відносини між Росією та Сполученими Штатами Америки розвиватимуться прогнозовано і ефективно. Він вкотре висловив сподівання, що ці відносини будуватимуться не за рахунок України.