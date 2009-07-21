Росія не робить проблеми з відсутності 5 президентів на скачках у Медведєва

Всім лідерам країн - членів Співдружності Незалежних Держав були відправлені запрошення на «президентські» скачки у Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Москві повідомив офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

«Запрошення було направлено всім. Ті лідери країн СНД, які змогли на це відгукнутися – вони відгукнулися і приїхали для участі в цьому заході й використали можливість для проведення двосторонніх контактів між собою, з нашим Президентом (Дмитром МЕДВЕДЄВИМ), а також мали можливість поспілкуватися в тому складі, в якому вони зібралися», - сказав він.

За словами А.НЕСТЕРЕНКА, деякі лідери країн СНД «через ті або інші причини» приїхати не змогли.

«Ми не робимо з цього проблему. Ми, зрозуміло, взяли до уваги ті пояснення, які нам було ввічливо передано про неможливість взяти участь в цьому заході, тому говорити, що це свідчить про деякі процеси, що відбуваються в рамках СНД, я б не став», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

Коментуючи на прохання УНІАН повідомлення деяких ЗМІ про те, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не взяв участь в цьому заході через відмову організувати зустріч з Президентом РФ Д.МЕДВЕДЄВИМ, А.НЕСТЕРЕНКО сказав: «Я не можу вам сказати більш того, що пан В.ЮЩЕНКО проінформував нашу сторону, що не може прибути з причин, які я не маю права розголошувати. Думаю, що за роз`ясненнями можна звернутися до МЗС України з цього питання».

Як повідомляв УНІАН, 18 липня замість участі в традиційному неформальному саміті СНД на рівні глав держав президенти країн Співдружності зустрілися в Москві на скачках на приз Президента Росії.

На кінних змаганнях на Центральному московському іподромі були присутні Президент Росії, лідери Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Молдови, Таджикистану, Абхазії і Південної Осетії. Запрошення Медведєва відхилили лідери Білорусі, Киргизії, Узбекистану, України і Туркменії.