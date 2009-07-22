В НУ думають, що після затримання Пукача бандити таки сидітимуть

«Це затримання стало знаковим для розслідування такої важливої справи як вбивство Гонгадзе. Це політичне вбивство спричинило великий резонанс в Україні і стало певним символом епохи кучмізму, демонстрацією того, наскільки Україна була далеко від всього цивілізованого світу», - коментує затримання генерал-лейтенанта Олексія Пукача народний депутат, член політради «Нашої України» Андрій Парубій.

«Правоохоронні органи України робили все можливе для того, щоб найти і Пукача, і багатьох інших злочинців, - розповідає політик. – Але, на жаль, в нашій країні існує така практика, що ті люди, які могли бути причетні до певних злочинів, мають здатність швидко зникати на території інших держав».

«Тому дуже часто, коли люди питали – чому бандити не сидять в тюрмах, нам, як політичній силі, яка наполягала на тому, що подібна практика повинна зникнути з території України, було дуже важко відповідати», - підкреслив Парубій.

«Сьогодні ми є свідками того, що як тільки Пукач з’явився на території України, органи СБУ змогли зробити необхідні заходи для його затримання», - додав «нашоукраїнець».

«Я переконаний, що це є ще одним прикладом того, що, як і обіцяв Президент, ті люди, які порушили закон, будуть знайдені і притягнені до суду, а бандити сидітимуть в тюрмах», - наголосив депутат.