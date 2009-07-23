Зорян Шкіряк: у київському бюджеті - дірка в 3 мільярди гривень

«Восени в Києві настане бюджетний колапс. З початку року недовиконання бюджету вже склало 3 мільярди гривень, за прогнозами до кінця року ця цифра може зрости до 6 мільярдів», - заявив лідер громадського об`єднання «Новий Київ» Зорян Шкіряк під час прямої лінії з киянами в редакції газети «ВВС».

Наводячи конкретні приклади серйозних бюджетних проблем, Зорян Шкіряк уточнив, що в одному тільки Шевченківському районі столиці більше 2 мільйонів заборгованості із зарплат працівникам ЖКГ. Також, за його словами, існує значна заборгованість в сферах освіти і медицини. Проте найбільш образливим, на думку Зоряна Шкиряка, є те, що міська влада не в змозі виконувати навіть свої основні функції. «На програму «Мій будинок - мій двір», якою передбачено впорядкування прибудинкових територій, досі не виділено ані копійки», - підкреслив лідер «Нового Києва».

Що стосується невиконання ще однієї бюджетної статті з модернізації станції аерації в Бортничах, Шкіряк повідомив, що безвідповідальність столичних чиновників принесла свої плачевні результати. «Можу привітати столичну владу з почином. Відбувся прорив греблі мулового поля №1, унаслідок чого витекли тисячі кубометрів мулу. Благо, що підрозділу МНС вдалося вчасно усунути наслідки аварії. Але зрештою нещаслива практика «латання дірок» може привести до справжньої техногенної катастрофи, оскільки чиновникам, як показав вчорашній день, вже у котрий раз вдалося викрутитися порожніми завіреннями про те, ніби-то у них все під контролем. Проте правда така: на модернізацію станції аерації в Бортничах з бюджету Києва не виділяється ані копійки коштів. І якщо ситуацію не змінити найближчим часом – постраждають люди», - попередив Зорян Шкіряк.

У контексті недовиконання столичного бюджету Зорян Шкіряк також торкнувся резонансної теми готовності Києва до «Євро-2012». Він упевнений, що проведення чемпіонату продовжує висіти в повітрі, оскільки з бюджету не виділено ані копійки на будівництво міської інфраструктури. «Насправді бюджетні гроші, які вже були виділені, є засобом брутального збагачення нинішнього київського мера і його «молодої» команди. Простіше кажучи, цільові гроші злочинно використовуються не за призначенням!», - підкреслив він.

За його словами, ситуація з «Євро-2012» в Києві дуже плачевна. Адже досі не побудовано жодного готелю, жодної дороги, а після чергової девальвації гривни і підвищення цін на газ їх взагалі навряд чи побудують до чемпіонату. «І хоча наші чиновники кричать, що все буде готово в строк, на сьогоднішній день для підготовки до фіналу «ЧЕ-2012» не робиться нічого», - підсумував Зорян Шкіряк.