Турчинов добився свого

Верховна Рада України відкликала своє попереднє рішення про голосування за утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування витрат коштів, отриманих від приватизації ВАТ «Криворіжсталь».

Як передає кореспондент УНІАН, парламент переголосував цю постанову, відкликавши члена фракції КПУ Євгена МАРМАЗОВА з посади голови цієї комісії (раніше планувалося призначити головою цієї комісії члена фракції БЮТ Олександра СЕНЧЕНКА – УНІАН).

“За” проголосувало 376 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Після цього трибуна і президія парламенту були розблоковані депутатами фракції БЮТ. У засіданні парламенту оголошено перерву до 12.45.