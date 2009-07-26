Командування ВМФ визнає провину за помилки при перевезенні боєприпасів

17:06, 26 липня 2009
Політика
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І з бронетранспортерами треба розібратися

Командування Військово-морського флоту Росії визнає провину за помилки, допущені Чорноморським флотом РФ при транспортуванні боєприпасів і військової техніки у Севастополі.

Про це сказав сьогодні журналістам у Севастополі головнокомандувач Військово-морського флоту РФ адмірал Володимир ВИСОЦЬКИЙ.

"Ми визнаємо, що з боку Російської Федерації були порушення в реалізації базових угод щодо базування Чорноморського флоту в Севастополі", - сказав він.

В.ВИСОЦЬКИЙ уточнив, що ці порушення були пов`язані з неправильним оформленням документів при транспортуванні небезпечних вантажів.

Як повідомляв УНІАН, протягом липня українські правоохоронні органи зафіксували три випадки порушення російськими військовими Чорноморського флоту РФ умов переміщення підрозділів і озброєнь Севастополем.

Головнокомандуючий ВМФ також обіцяє, що якщо службове розслідування виявить винних у недавньому інциденті з бронетранспортерами в Севастополі, то їх буде серйозно покарано.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи сьогодні в Севастополі на прохання журналістів прокоментувати інцидент із бронетранспортерами ЧФ РФ, В.ВИСОЦЬКИЙ сказав, що, по-перше, «є відповідна угода, за якою обидві сторони повинні скрупульозно, підкреслюю це слово, виконувати свої обов`язки. Я визнаю, що за деякими позиціями були порушення з російського боку. Зрештою, треба добре розуміти, що якщо ми тут збираємося, скажімо так, співіснувати, й по серйозних завданнях, то угоди треба виконувати. Це одна сторона питання».

Крім того, зазначив В.ВИСОЦЬКИЙ, «група офіцерів - ось свята пройдуть - саме офіцерів Головкомату Військово-морського флоту цю ситуацію розслідуватиме. Ми вже з понеділка займемося, проведемо своє розслідування, і якщо виявимо винних осіб, їх буде покарано, й навіть серйозно».

Як повідомляв УНІАН, 23 липня російські ЗМІ поширили інформацію про нібито блокування українською стороною в Севастополі колони бронетранспортерів. Проте, того ж дня Управління МВС України в м. Севастополі спростувало повідомлення про те, що ДАІ заблокувало виїзд із яхт-клубу Чорноморського флоту колони бронетранспортерів ЧФ РФ, що брала участь у генеральній репетиції параду до дня ВМФ Росії.

Як стало відомо УНІАН із джерела, близького до штабу ЧФ РФ, колона виїхала з розташування яхт-клубу, але відразу ж зупинилася - після того, як надійшла «внутрішня команда», очевидно, від Військової автоінспекції ЧФ. Співрозмовник припустив, що «хтось дав таку команду, але це ніяк не українська влада».

 

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