Російські БТРи в Севастополі відпливли морем без скандалу

Управління МВС України в місті Севастополі спростовує повідомлення, що з`явилося в російських ЗМІ, про те, що ДАІ Севастополя сьогодні заблокувало виїзд із яхт-клубу Чорноморського флоту колони бронетранспортерів ЧФ РФ, що брали участь у генеральній репетиції параду з нагоди майбутнього Дня ВМФ.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу громадських зв`язків УМВС України в місті Севастополі Рената МАЙБОРОДА.

«Ніякої зупинки, або, тим більше, блокування колони бронетранспортерів міліцією не було. Після взаємного узгодження з владою командування ЧФ РФ із тим, щоб не створювати небезпеку руху транспорту й з метою збереження екології ухвалило рішення відправити бронетранспортери до місця постійної дислокації морським шляхом, на кораблі», – сказала вона.

Як повідомило джерело УНІАН, близьке до штабу ЧФ РФ, колона спочатку виїхала з розташування яхт-клубу, але відразу ж зупинилася, після того, як надійшла «внутрішня команда», очевидно, від Військової автоінспекції російського ЧФ РФ. Джерело припускає, що «хтось дав таку команду ВАІ флоту, але це ніяк не українська влада».

За інформацією співрозмовника агентства, російські бронетранспортери після висадки під час генеральної репетиції (під час репетиції й самого параду висадка бронетехніки проводиться посеред Севастопольської бухти з великого десантного корабля – УНІАН) попрямували, як це робиться всі роки, в 57-й яхт-клуб ЧФ РФ.

«Які насправді в російських військових були плани – зробити марш по вулицях міста в район бухти Козача, до місця постійної дислокації, що останніми роками зустрічало неприйняття в української влади, або повернути бронетранспортери назад на кораблі – поки невідомо», - повідомило джерело.

Довідка. Російське інформаційне агентство ІТАР-ТАСС сьогодні повідомило, що в Севастополі українська влада затримала колону бронетранспортерів Чорноморського флоту, що брали участь у репетиції параду, який відбудеться 26 липня з нагоди Дня ВМФ Росії.

За даними ІТАР-ТАСС, як і рік тому, сьогодні співробітники українських правоохоронних органів заблокували виїзд з яхт-клубу Чорноморського флоту. Саме сюди прибувають БТРи після висадки з російських військових кораблів під час параду. Керівництво української ДАІ стверджує, що проїзд БТРів по Севастополю нібито не узгоджений з українською владою.