Хто стане донорами кандидатів у Президенти в регіонах

У регіонах України відбувається логічний процес появи нових і зниження активності старих представників еліт.

Про це свідчать результати проведеного Інститутом Горшеніна комплексного дослідження «Роль регіональних еліт напередодні президентської кампанії».

У першу чергу фахівців Інституту Горшеніна цікавили зміни в середовищі регіональних еліт, їх впливи на суспільно-політичні та економічні процеси, їх роль в житті України і окремо взятих регіонів, можливий вплив еліт на результат президентських виборів і на формування нової політичної архітектури держави.

На основі одержаних даних, фахівці Інституту Горшеніна дійшли висновку, що відбувається процес появи нових еліт. Тобто, відбувається природна ротація – те, чого не вистачає загальноукраїнському політикуму. Найбільш характерні приклади: феномен Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ в Луганській області, Ігоря ЦИРКІНА в Дніпропетровську, Ігоря МАРКОВА і Олексія ГОНЧАРЕНКА в Одесі і т.д. Водночас, на думку фахівців, поступово знижується активність окремих політиків, які вчасно не зрозуміли необхідність кооперації в більш могутні регіональні групи. Поступово знижується роль таких політиків, як: Д.ШЕНЦЕВ, В.ДАНИЛОВ, А.ЛОГВИНЕНКО - в Харкові, мера В.КУЛИЧЕНКО - в Дніпропетровську, які вчасно не взяли участі у створенні більш великих регіональних об`єднань і залишилися, за великим рахунком, героями-одинаками.

Експерти також упевнені, що вибори Президента відбуватимуться в основному завдяки ресурсам і позиції регіональних еліт. Саме представники регіональних еліт, які зберегли капітали, вплив, людський ресурс, ті, хто володіє медіа-ресурсами регіонального рівня, стануть основними партнерами і донорами кандидатів у Президенти України.

За даними дослідження, нинішні регіональні еліти – це зародок майбутньої загальноукраїнської політичної сили – не формалізованої, але водночас істотної, впливової, активної. Саме у цьому середовищі формуються буржуазні і демократичні цінності, бажання встановлення порядку і вимога підходу до України як до довгострокового, стратегічно важливого проекту. Поступово ця сила почне домінувати над нинішніми політичними «партіями» і зможе змінити стару Систему.

Логічним кроком на шляху розвитку регіональних еліт, на думку експертів, може стати якийсь загальноукраїнський «круглий стіл» регіональних об`єднань з метою вироблення загальних правил гри, загального просування і лобіювання інтересів, створення єдиної системи колективної безпеки.

Довідка УНІАН. Інститут Горшеніна, починаючи з 2006 року, впроваджує програму комплексних досліджень регіональних процесів. З цією метою Інститут Горшеніна відкрив свої представництва у всіх містах-мільйонерах, на черзі – відкриття філіалів у Львові і Автономній Республіці Крим. Також Інститут Горшеніна створив ряд регіональних і загальнодержавних медіа-проектів (інформаційні агентства «Новий Міст», «Міст-Харків», «Міст-Одеса», газета «Левый берег»). Регулярно проводяться соціологічні опитування з поглибленим вивченням настроїв громадськості в окремо взятих регіонах і в цілому в Україні. Також проводяться експертні питання, інтерв`ювання лідерів громадської думки, систематизація інформації про діяльність регіональних еліт.