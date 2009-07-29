Тігіпко планує створити партію з ідеологією нового лейборизму

Сергій ТІГІПКО планує побудувати нову партію з ідеологією нового лейборизму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив сьогодні під час прес-конференції в Кіровограді.

За його словами, партія формуватиметься за нестандартними принципами.

«По-перше, в апараті не повинні працювати члени партії. По-друге, всі повинні платити членські внески. По-третє, максимальна кількість голосувань повинна проходити в таємному режимі. Також потрібна система кількох рівнів членства в партії: хто краще працюватиме, приведе в партію більше нових людей, той потрапляє до Верховної Ради. У кого гірші показники – іде працювати до місцевих органів самоврядування», - повідомив С.ТІГІПКО.

Він відзначив, що пропонуватиме партії ідею нового лейборизму. «Це означає, що працюємо за принципами капіталізму, а розділяємо - за принципами соціалізму», - зауважив він.

С.ТІГІПКО також повідомив, що не бачить у своїй майбутній президентській команді сьогоднішніх «політичних важковаговиків».

«Їм у моїй команді не буде місця. Ті імена, які можу назвати, нічого вам не дадуть, але згодом їх оприлюдню. Будуть люди, в тому числі, і з Кіровоградської області», - повідомив С.ТІГІПКО.

Серед нинішніх політиків він окремо виділив Олександру КУЖЕЛЬ і Тараса ЧОРНОВОЛА. «Чесні, порядні люди, незаплямовані, які працюють на велику країну, інших прізвищ поки назвати не можу», - підкреслив С.ТІГІПКО.