У Луцьку Патріарха Кирила зустріли понад 5 тисяч віруючих

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ відвідав місце будівництва кафедрального собору в ім’я Всіх святих, що в землі Волинській просіяли. Як передає кореспондент УНІАН , біля тимчасового храму Патріарха зустріли з великим печеним короваєм. За даними правоохоронців, на місці події були присутні понад 5 тисяч віруючих.

Патріарх КИРИЛ звернувся до вірян із вітальним словом, у якому наголосив на своїй радості від зустрічі із Західною Україною.

«Маю велику радість зустрітися з вами, любі брати і сестри, щоб відчути вашу стійкість. Я ніколи не бачив таких храмів як ваш (нині на цьому місті діє тимчасовий храм. - УНІАН), і таких гарячих очей вірян, які зігрівають його. Колись тут буде музей, який буде свідчити про силу віри лучан», - сказав Патріарх.

Разом із тим, глава РПЦ повідомив присутнім деякі подробиці свого життя.

«Перед тим як стати Патріархом я багато молився і просив Бога благословити мене. І ось, одна жінка молилася і прийшов до неї Серафим, і сказав передати КИРИЛУ, буде не так, як хочуть вони, а так як хоче Бог», - зазначив Патріарх. Після цього віряни отримали Патріарше благословення.

Потому Патріарх КИРИЛ передав митрополиту Луцькому і Волинському НИФОНТУ ікону казанської Божої матері. В свою чергу, НИФОНТ подарував Патріарху образ Божої матері, яка іменується Волинською. На що Патріарх зазначив, що Волинь завжди була опорою православної церкви на теренах Західної України.

Протягом зустрічі близько ста активістів волинського осередку ВО «Свобода» вигукували у гучномовець: «Україні потрібна незалежна церква» та співали - «Ой у лузі червона калина». Після патріаршого звернення опоненти згорнули лозунги і розійшлися, а віряни співали релігійній пісні і отримували іконки із зображенням святого рівноапостольного князя Володимира, що благословив роздати всім присутнім Патріарх.

Далі, згідно з програмою перебування Патріарх КИРИЛ відбув до Свято-Успенського Зимненського монастиря, де планується, що він відправить всеношну.

Завтра Патріарх від’їде до Володимир-Волинська, де відвідає Свято-Успенський кафедральний собор міста Володимир-Волинського, після чого відбуде до Свято-Успенської Почаївської Лаври та відправить там всеношну.