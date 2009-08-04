Видрін каже, що достатньо грошей на вибори має лише один кандидат

Політолог Дмитро ВИДРІН вважає, що на сьогодні залишається шанс на переформатування парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у вівторок.

«Я вважаю, що ще залишається шанс на переформатування парламенту», - сказав він. На його думку, за серпень буде вироблено політичну конфігурацію на осінь. Він також повідомив, що за його інформацією, зараз проводяться переговори між двома мегасилами.

За словами Д.ВИДРІНА, зараз багато політиків намагаються вирішити якимось чином свої не тільки політичні, а й фінансові справи. Зокрема, фінансування своєї передвиборчої кампанії. «Зараз відбувається пошук, переговори з донорами майбутньої президентської кампанії», - сказав Д.ВИДРІН, додавши, що наскільки він знає, фінансові труднощі відчувають всі, за винятком одного кандидата. «У всіх величезні діри в бюджетах, у всіх є невиплачені борги у штабах», - додав він.

Водночас, політолог не виключив можливості саморозпуску парламенту. «Я не виключаю, що це (саморозпуск – УНІАН) може стати фішкою цього парламенту, коли депутати не будуть ходити на роботу», - сказав він.