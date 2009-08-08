Янукович побачив, що Тимошенко підсаджує Україну на "наркотик"

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що кредити Міжнародного валютного фонду використовуються на поточні потреби уряду, а не для вирішення фундаментальних проблем, і перетворюються для української економіки на подібність сильнодіючого наркотику.

Про це він повідомив у своїй статті для тижневика «Дзеркало тижня» .

«Кредити МВФ - захід вимушений, який перетворюється для вітчизняної економіки на сильнодіючий наркотик», - упевнений політик.

При цьому, на думку В.ЯНУКОВИЧА, кредитні ресурси використовуються українським урядом вкрай нераціонально.

«Кредитні транші йдуть, як вода у пісок - на затикання дірок, а не на вирішення фундаментальних проблем, перш за все, на захист людей від наслідків кризи, підвищення зарплат і пенсій в умовах катастрофічного зростання цін. На проведення структурних реформ і розвиток реального сектору економіки, базових галузей промисловості», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив здивування з приводу шляхів і способів майбутнього погашення кредитних зобов`язань України.

«І головне питання: за рахунок чого ми погашатимемо ці кредити? Кабінет міністрів ТИМОШЕНКО вміє витрачати кредити МВФ, але так і не навчився планувати доходи і витрати», - заявив політик.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення Україні третього траншу кредиту stand-by у розмірі 3,3 млрд. дол.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол., і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшло 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. спрямована безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планувалося, що третій транш становитиме 3,2 млрд. дол., четвертий, – 3,8 млрд. дол.

Кошти кредиту надаються щоквартальними траншами після перегляду і корекції програми співпраці.