Росія триматиме паузу, поки в Україні не буде іншого Президента

Росія демонстративно не хоче втручатися в хід президентської кампанії в Україні.

Про це в ефірі 5 каналу заявив регіонал Юрій Мірошниченко, коментуючи заяву президента Росії Дмитра Медведєва.

"Мені здається, що затримка з послом певної мірою пов’язана як раз з тим, що Росія демонстративно не хоче втручатися в хід президентської кампанії... Росія вирішила зробити паузу до моменту, поки не буде визначено, хто очолить Україну після президентських виборів", - наводить його слова Українська правда.

Регіонал вважає, що Росія не втручалася і у вибори президента у 2004 році, "але це активно використовувалося як фактор".

Він вважає, що "було би недоцільно і некоректно українським політикам оцінювати дії президента Росії або США". "Адже ми не експерти, не аналітики і наша функція – діяти. Кожне слово має бути обережним", - вважає він.

"Звичайно, заява емоційна. Я емоційність оцінюю як позитив, тому що ми не байдужі як країни один одному", - сказав Мірошниченко.

Він також вважає, що звернення Медведєва буде використано певними кандидатами у президенти для мобілізації електорату.

"Лист досить емоційний, відвертий. От що мені сподобалося у цьому листі – він відвертий", - зазначив депутат.