У Ющенка прогнозують брудну та непередбачувану виборчу кампанію

Секретаріат Президента допускає зрив виборів у разі подолання вето на зміни до закону про вибори Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПОПОВ.

Відповідаючи на запитання журналістів, він сказав, що на даний момент ще не видано рішення про накладення вето Президента на зміни до виборчого закону, однак зазначив, що з боку Президента є дуже багато зауважень до цього документа.

Заступник глави Секретаріату Президента повідомив, що Президент готує пропозиції до цього законодавчого акта і їх буде достатньо багато.

За словами І.ПОПОВА, «сьогодні чи завтра ви їх побачите» і народні депутати матимуть час, аби з ними ознайомитись до проведення позачергової сесії парламенту, яка запланована на п’ятницю.

І.ПОПОВ сказав, що в ідеальному варіанті профільний парламентський комітет мав би розглянути пропозиції Президента до виборчого закону і в п’ятницю внести їх на розгляд ВР, а народні депутати, в свою чергу, мали б їх підтримати.

Однак І.ПОПОВ прогнозує, що насправді жодна з пропозицій Президента підтримана не буде і силами союзників з фракцій БЮТ і Партії регіонів президентське вето буде подолане. І.ПОПОВ зазначив, що у разі подолання вето на зазначений закон нас очікує надзвичайно брудна виборча кампанія з побиттям агітаторів, війнами в судах та з іншими непередбачуваними ситуаціями. За його словами, однією з найбільших проблем майбутньої кампанії у такому разі будуть списки виборців. Заступник глави Секретаріату Президента пояснив, що швидше за все реєстр виборців не вдасться підготувати вчасно і президентські вибори будуть проводитись, як і раніше, на основі списків виборців. Він сказав, що в такому разі списки будуть дуже поганої якості, безпосередньо в день виборів будуть десятки або сотні тисяч осіб додаватись у ці списки і оскаржити такі дії буде практично неможливо. За словами І.ПОПОВА, в результаті цих дій після оголошення результатів виборів можливі міжнародні скандали та акції протесту. У такому разі, заявив він, легітимність новообраного Президента буде надзвичайно сумнівною.

І.ПОПОВ додав, що, враховуючи подібні сценарії, було б краще, якби вибори Президента проводились на основі старого виборчого закону, а ніж з тими змінами, які наразі вносять народні депутати. За його словами, головною метою таких змін є прагнення представників БЮТ і Партії регіонів усунути своїх політичних конкурентів і провести ці вибори практично «на двох».