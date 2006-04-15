Полтавщина дає приклад Україні

Керівники політичних сил, які набрали найбільший відсоток голосів на виборах до Полтавської обласної ради, а це Блок Юлії Тимошенко, блок „Наша Україна” та Соціалістична партія України, і 12 квітня підписали відповідний меморандум про створення коаліції, погодили на пост голови Полтавської обласної ради кандидатуру від БЮТ - заступника голови облради попереднього скликання Володимира МАРЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник Полтавської обласної організації ВО “Батьківщина” Вадим ПЕТРЕНКО.

За його словами, заступником голови облради буде представник від “Нашої України”.

Також планується, що професійні представники інших політичних сил можуть очолити комісії обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, на виборах депутатів Полтавської обласної ради за список БЮТ проголосували 21,44% виборців; за кандидатів від „Нашої України” – 10,97%; від СПУ - 10,62%; від Партія регіонів – 14,79%; від КПУ – 5,04%; від Народного блоку Литвина – 3,28%.