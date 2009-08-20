Посол Грузії нагадав громадянам України про кримінальну відповідальність

Посол Грузії в Україні Грігол КАТАМАДЗЕ настійно просить громадян України утриматися від поїздок до Абхазії і Південної Осетії у зв`язку зі складною обстановкою в даних регіонах Грузії. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Я особисто прошу і рекомендую нашим українським друзям відмовитися від поїздок до Абхазії і Південної Осетії. Бо, по-перше, ми не гарантуємо безпеки. А, по-друге, є Кримінальний кодекс Грузії, згідно з яким у громадян, які побували з якимись цілями в Абхазії і Південній Осетії, будуть проблеми», - сказав Посол.

Він нагадав, що «Абхазія і Південна Осетія – це зараз окуповані території», і висловив подив, що деякі туристичні компанії України пропонують турпоїздки до цих регіонів, піддаючи громадян небезпеці.

«Я особисто, коли бачу в газетах, журналах, або, проходячи вулицями Києва, бачу, що туристичні компанії рекламують тури до Абхазії або Південної Осетії, я заходжу і говорю людям, що вони ризикують», - відзначив Посол.

Він наголосив, що можуть виникнути ситуації, коли українських громадян, які поїдуть відпочивати до Абхазії або Південної Осетії, «можуть використовувати, щоб нагнітати ситуацію». «Якийсь інцидент відбувся, когось убили, когось поранили, а в ЗМІ в цьому контексті говоритимуть, що це відбулося в Грузії. І що грузинська влада не захистила громадян тієї чи іншої країни», - пояснив Г.КАТАМАДЗЕ.

«Користуючись випадком, я хочу передати всім жителям України прохання не їхати ні до Абхазії, ні до Південної Осетії. Інакше будуть проблеми з грузинською владою», - ще раз наголосив Посол.

При цьому він акцентував, що жодних «ноу-хау» у цьому сенсі в Грузії немає». «У цьому питанні немає нічого такого, чого не знає світова практика», - підсумував Г.КАТАМАДЗЕ.