Ющенко хоче, щоб його зміни до Конституції обговорили до зими

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», згідно з яким всенародне обговорення має відбутися до 1 грудня 2009 року.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, до 15 грудня Національний інститут стратегічних досліджень, із залученням представників правозахисних та інших громадських організацій, провідних учених у галузі конституційного права, у сфері суспільно-політичних наук тощо, подасть узагальнені пропозиції, що надійдуть у процесі всенародного обговорення, до законопроекту «Про внесення змін до Конституції України».