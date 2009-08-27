За низьку якість вугілля має відповідати Янукович

Денісова покладає відповідальність за якість побутового вугілля на директорів шахт

Донецьк. 26 серпня. УНІАН. За погану якість побутового вугілля, яким забезпечують пільговиків, – сім`ї гірників, вдів шахтарів, пенсіонерів, відповідають директори тих шахт, які надають їм це вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на брифінгу в місті Макіївці Донецької області міністр праці й соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА. Дізнавшись із слів журналістів про скарги пільговиків-вуглеодержувачів на погану якість побутового вугілля, вона поклала відповідальність за це на директорів шахт і особисто на лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, який має великий вплив на них.

«Про те, якої якості це вугілля, напевне, Віктору ЯНУКОВИЧУ потрібно поговорити зі своїми директорами шахт, які так вірять своєму колишньому прем`єрові, тепер керівникові опозиції. Яке ж вони вугілля дають своїм колишнім шахтарям, які забезпечили їх благополуччя не тільки давно колись, а й зараз?» - сказала Л.ДЕНІСОВА.

Водночас, вона пообіцяла розібратися з цією проблемою на рівні свого міністерства. «Тому, я обов`язково, звичайно, проїду, щойно у мене буде для цього час, і подивлюся. Але доручу сьогодні своїм фахівцям, аби вони проїхали і перевірили, - запевнила міністр. «І обов`язково пред`явлю претензії до тих директорів шахт, які забезпечують цим вугіллям своїх колишніх працівників, і хай вони пригадають про соціальну відповідальність їх у цьому суспільстві», - наголосила міністр.