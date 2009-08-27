Серед претендентів на президентський пост з'явиться скандальна особа?

Список охочих позмагатися за президентський пост на виборах 2010 року може поповнити мер Ужгорода Сергій Ратушняк. Учора пан Ратушняк повідомив виданню "Коммерсантъ-Україна", що розглядає можливість участі у виборах глави держави. Він не став приховувати, що одним з основних його опонентів стане лідер громадської організації "Фронт змін" Арсеній Яценюк, з яким у мера Ужгорода нещодавно розгорівся серйозний конфлікт. У "Фронті змін" вважають, що шанси мера на президентських виборах нікчемні.

– Усе може бути, а чому це одні можуть (балотуватися), а інші ні? – сказав Сергій Ратушняк, відповідаючи на запитання про можливість своєї участі в президентській кампанії як кандидат.– Звичайно, у мене немає накрадених мільярдів. Навіть для застави (згідно з новою редакцією закону про вибори президента – 2,5 млн. грн) мені доведеться відкривати рахунок і через інтернет звертатися до патріотів, щоб допомогли хто чим може. У нас немає серйозного грошового забезпечення. Але Яценюк у мене ніколи не виграє!

Нагадаємо, в серпні між паном Ратушняком і лідером "Фронту змін", народним депутатом Арсенієм Яценюком ("Наша Україна–Народна самооборона") розгорівся конфлікт. Приводом для нього стали події 6 серпня в Ужгороді, коли пан Ратушняк, за твердженням прес-служби "Фронту змін", напав на агітатора Наталію Бутринко, яка роздавала інформаційні матеріали. Пан Яценюк тоді зажадав негайно розслідувати дії "цього озвірілого Ратушняка, раніше поки несудимого". У відповідь мер Ужгорода розповсюдив заяву, в якій спростував факт свого нападу на дівчину і недвозначно висловився про Арсенія Яценюка. "Знахабнілий єврейчик Яценюк, який успішно прислужував злодюжкам при українській владі, на кримінальні засоби преться в президенти України", - сказав пан Ратушняк.

– Ви подивіться, як поводиться кандидат Яценюк! – обурено заявив учора Сергій Ратушняк.– І подивіться, як він (Яценюк) змінив свою думку відразу після виступу Медведєва! Він тут же сказав, що Ющенко дурень, що Саакашвілі – психопат і параноїк, а Медведєв говорив правильно відносно України, правильною мовою і навіть недостатньо жорстко! Він відразу перекинувся на сторону Східного регіону!

Одним з основних своїх завдань на посаді голови держави пан Ратушняк вважає перерозподіл "національних багатств на користь суспільства". За його словами, зараз ці багатства спрямовані не на розвиток і благо суспільства, а залишаються купці олігархів, які, по суті, грабують країну.

– Їх (олігархів) треба поставити в умови, коли вони забиратимуть собі не 90% багатств, як зараз, а 10%. Їм потрібно залишати прибуток для нормальної рентабельності, а надприбуток відбирати на користь держави, - сказав він, додавши, що на виручені кошти "необхідно збільшувати пенсії, зарплати, асигнування на соціальні програми і охорону здоров`я, будівництво доріг".

У "Фронті змін" спокійно сприйняли готовність мера Ужгорода взяти участь у президентських виборах.

– Про які-небудь шанси Ратушняка говорити взагалі не варто, - заявив заступник глави ради "Фронту змін" Андрій Пишний. – А певні сили з його допомогою просуватимуть ті тези, з якими останнім часом він виступав у своїх публічних інтерв`ю. Своє ставлення до цих тез Арсеній і організація висловлювали неодноразово.

Пан Пишний також не виключив, що Сергій Ратушняк може стати технічним кандидатом у політичних опонентів лідера "Фронту змін". Втім, в розмові з Ъ він відхилився від прямої відповіді на запитання, кому може бути вигідна участь пана Ратушняка в кампанії.

– В першу чергу це буде вигідно державному бюджету, тому що він (Сергій Ратушняк) повинен буде внести заставу, і ці гроші, слава Богу, залишаться в скарбниці, - сказав заступник глави ради "Фронту змін". – А кому вигідно з політичних опонентів – ви зрозумієте з тієї кампанії, яку він вестиме...

Сам пан Ратушняк на запитання, чи буде він технічним кандидатом, відповів філософськи: "Так усі (кандидати) – технічні! Абсолютно всі! Всі виконують завдання кланів, які вони представляють!"