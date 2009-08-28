Черновецькому розказали про монополіста, якого вже не можна терпіти

Київська міська державна адміністрація ініціює термінове засідання наглядової ради акціонерної компанії «Київенерго» з тим, щоб розглянути діяльність керівника цього підприємства Едуарда СОКОЛОВСЬКОГО стосовно рішень по відключенню від енергозабезпечення соціально значущих об’єктів столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, доручення про звернення до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з приводу направлення до наглядової ради зазначеної ініціативи дав на засіданні розширеної колегії КМДА перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Він поінформував, що отримав інформацію про одноосібне рішення «Київенерго» відключити від електроенергії 17 навчальних закладів столиці через існуючі борги.

Крім того, А.ГОЛУБЧЕНКО нагадав про відключення, які відбувались раніше, від енергоспоживання інших соціальних закладів міста, зокрема, лікарень.

А.ГОЛУБЧЕНКО сьогодні висловився за те, щоб разом з районною владою столичний голова підняв питання щодо оцінки зазначених дій керівника «Київенерго» Е.СОКОЛОВСЬКОГО.

«У рішення колегії записати: підготувати звернення до міського голови, разом з районами, розглянути роботу керівника «Київенерго» на наглядовій раді стосовно його дій по відключенню від енергозабезпечення соціально значущих об’єктів», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він наголосив, що «не може терпіти, щоб у Києві монополіст одноосібно вирішував, що відключати, навіть коли є борги».

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, він не бачить можливості працювати з таким керівником, який «не розуміє, де він знаходиться і за що відповідає». Він додав, що лише бізнесові інтереси для такого підприємства не можуть бути прерогативою у діяльності.

В інтерв’ю журналістам на запитання, наскільки думка мерії стосовно діяльності Е.СОКОЛОВСЬКОГО може бути врахована членами наглядової ради акціонерної компанії, А.ГОЛУБЧЕНКО сказав: «Я не можу прогнозувати. Так, як і ви, я собі задаю це питання».

Водночас він припустив, що Е.СОКОЛОВСЬКИЙ може понести відповідальність, яка передбачає навіть звільнення його з посади.