Грецію перманентно ”трусить” з початку квітня

У Греції сьогодні вночі стався землетрус, повідомив Афінський інститут геодинаміки.

За його даними, магнітуда підземного поштовху становила 5,4 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу знаходився в Іонічному морі, за 240 кілометрів на південний захід від Афін. Потерпілих і руйнувань немає, повідомляє РІА «Новости».

З початку квітня в Іонічному морі, в районі острова Закінф, сталося, щонайменше, шість сильних землетрусів магнітудою до 5,9 бала (за іншими даними - до 6,1), а також декілька десятків підземних поштовхів силою до 4,5 бала.