Томенко: залишилося пообіцяти чоловікам безплатне вино, а жінкам - квіти

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє про необхідність прагматизації передвиборчої президентської кампанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, в ефірі телекомпанії «Чорноморка» він сказав: «Я у Криму бачив біг-борди багатьох кандидатів у президенти з величезною кількістю обіцянок. Одні обіцяють воду, інші - мову чи дороги, ще одні обіцяють Росії - Севастополь. Серед такої великої кількості обіцянок складається враження, що залишилося лише пообіцяти всім чоловікам Криму зранку безплатно кримське вино розливати, а жінкам квіти дарувати».

На переконання М.ТОМЕНКА, варто зупинити парад обіцянок кандидатів у президенти, а натомість пропонувати суспільству антикризові проекти. «Сьогодні треба дати відповідь на принципові питання: які першочергові заходи по виходу з кризи і яка команда майбутнього президента буде це робити», - наголосив він. «І лише відповідь на ці питання, - зазначив М.ТОМЕНКО, - дасть можливість для серйозної прагматичної і раціональної дискусії під час президентської виборчої кампанії».

Водночас, заступник голови ВР звернув увагу на те, що багато кандидатів у президенти, як-то Арсеній ЯЦЕНЮК, Інна БОГОСЛОВСЬКА, Віктор ЯНУКОВИЧ, розмістили в Криму свою зовнішню рекламу російською мовою, що суперечить чинному законодавству.

Відповідаючи на запитання про шанси кандидатів у президенти, М.ТОМЕНКО сказав, що «поки що реально є два кандидати: В.ЯНУКОВИЧ і Юлія ТИМОШЕНКО. І між ними розгортається основна боротьба».

Також М.ТОМЕНКО висловив переконання, що «діючий Президент Віктор ЮЩЕНКО вчинив би правильно та корисно і для країни, і для себе, якби зробив заяву про те, що його головне завдання - забезпечити демократичний перехід влади від одного президента до іншого, і відмовився від участі у президентській виборчій кампанії».