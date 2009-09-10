Нардепам пропонують голосувати письмово

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови щодо можливості запровадження процедури письмового голосування за «особливих умов».

Авторами відповідного документа “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо способу голосування за особливих обставин” є народні депутати Андрій ПОРТНОВ (БЮТ) та Роман ЗВАРИЧ (“Наша Україна – Народна самооборона”).

Передбачається, що голосування “шляхом особистого волевиявлення у письмовій формі” проводитиметься, зокрема, “у випадку блокування народними депутатами трибуни, фізичного втручання в роботу електронної системи та вчинення ними інших дій, які унеможливлюють проведення голосування”.

Відомість для голосування підписується головою або заступником голови депутатської фракції та подається головуючому. Для кожного питання, яке ставиться на голосування, депутатською фракцією подається окрема відомість для голосування.