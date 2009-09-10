«Захист ошуканих вкладників» закликає Ющенка «не вдавати бухгалтера»

Громадське об’єднання «Захист ошуканих вкладників» закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА негайно відправити у відставку голову Правління Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив член Ради ГО «Захист ошуканих вкладників» Віктор ЧАЙКА.

Зокрема, В.ЧАЙКА закликав Президента «не вдавати із себе бухгалтера» і негайно відправити у відставку В.СТЕЛЬМАХА, який уже досяг пенсійного віку.

«Цей дідусь-боровичок (В.СТЕЛЬМАХ) вже за свої дії потім не відповість. Негайна відставка В.СТЕЛЬМАХА у зв’язку із його пенсійним віком - це перша умова початку оздоровлення банківської системи України», - наголосив член Ради ГО «Захист ошуканих вкладників».

У свою чергу екс-заступник голови Правління НБУ Сергій ЯРЕМЕНКО, який також брав участь у прес-конференції, висловив переконання, що теперішня помилкова політика Національного банку під кураторством В.ЮЩЕНКО може призвести до економічного колапсу. Зокрема, С.ЯРЕМЕНКО зазначив, що стратегія "плаваючого" обмінного курсу, обрана Нацбанком, є руйнівною для ціноутворення в Україні. «В економіках, що розвиваються, таких як українська, "плаваючий" курс призводить лише до девальвації. Це не сприяє ані пожвавленню економіки, ані боротьбі з інфляцією. Така позиція НБУ не дає підстав для подальшого зростання економіки», - підкреслив експерт.

При цьому С.ЯРЕМЕНКО відзначив, що «на жаль, нинішня позиція НБУ не може бути змінена через кураторство над НБУ Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який раніше сам очолював Нацбанк і проповідував ці неліберальні підходи, які у результаті і привели до кризи". Екс-заступник керівника НБУ переконаний, що Україні необхідно скористатися досвідом європейських країн післявоєнного періоду, коли функції Центробанку та Міністерства економіки були об`єднані. «Інакше ми можемо прийти до економічного колапсу», - попередив С.ЯРЕМЕНКО.

Далі В.ЧАЙКА наголосив, що коли В.ЮЩЕНКО і надалі покриватиме В.СТЕЛЬМАХА, порушуючи законодавство, то ГО «Захист ошуканих вкладників» вимагатиме «не створювати слідчу комісію Верховної Ради, яка буде розглядати витівки або навпаки недбалу бездіяльність пенсіонера В.СТЕЛЬМАХА, а, відповідно до закону про імпічмент, створювати спеціальну слідчу комісію і починати процедуру імпічменту».

Підсумовуючи сказане, В.ЧАЙКА заявив: «Або відставка В.СТЕЛЬМАХА, або імпічмент В.ЮЩЕНКА».