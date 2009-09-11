23 перших секретарів обкомів СПУ із 27 не підтримали союзу з Симоненком

Більшість членів політради Соціалістичної партії України висловлюються за підтримку Сергія ТІГІПКА на наступних президентських виборах.

Про це УНІАН повідомив один з учасників сьогоднішнього засідання політради Соцпартії.

Зокрема, відповідаючи на запитання, як в СПУ ставляться до ідеї об’єднання лівих сил перед президентськими виборами, зокрема з Компартією України, співрозмовник агентства зазначив, що на сьогоднішньому засіданні політради позиція 23-х перших секретарів обкомів СПУ із 27 була такою, що вони “не підтримують союз з СИМОНЕНКОМ” (лідером КПУ Петром СИМОНЕНКОМ – УНІАН).

Натомість, за словами співрозмовника УНІАН, більшість членів політради висловлюються за підтримку на президентських виборах Сергія ТІГІПКА.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 12 вересня, у Києві Соціалістична партія України проведе свій 15-й з`їзд, на якому, серед іншого, обговорюватиметься питання про формат і принципи участі партії у президентських виборах і у виборах інших рівнів.

З`їзд відбуватиметься в закритому режимі.