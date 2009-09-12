Литвин не вважає російський оборонний закон загрозою для України

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН переконаний, що закон про використання російської армії за межами Російської Федерації не спрямований проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні журналістам у Житомирі під час святкування 1125-річчя заснування міста.

В.ЛИТВИН зазначив, що «Росія приймає такий закон, який їй потрібен», додавши, що прийняття згаданого закону є суверенним правом РФ.

При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що українцям треба «не думати, що думає про нас Росія, а думати над тим, що ми думаємо про себе і як ми себе, власне, оцінюємо».

«Зрозуміло, що ми повинні виходити з того, що згаданий закон не спрямований проти України», - сказав голова ВР.

При цьому він наголосив, що для усвідомлення українцями цього необхідно вести серйозний діалог з Росією й мати передбачувані відносини з цією державою.

«Росія визначає ту політику в зовнішньоекономічному плані, яку вона вважає за потрібне», - підкреслив голова ВР.

Він наголосив, що керівництво України має вести зважену зовнішню політику. «Але при цьому ми повинні не забувати про те, що нам треба думати над тим, як наша зовнішня політика буде співвідноситися зі світом», - зауважив В.ЛИТВИН.

Він також нагадав, що й раніше заявляв про необхідність того, щоб українські політики говорили «не стільки про незалежність України, скільки про взаємозалежність Української держави від інших країн на основі міжнародного права та законів, за якими розвивається світ в економічному плані».

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Державна дума РФ одностайно у першому читанні ухвалила ініційовані Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ поправки до закону «Про оборону», які передбачають можливість оперативного використання російських збройних сил за межами РФ.

Передбачено, що формування Збройних сил РФ можуть оперативно використовуватися за межами території Росії для вирішення таких завдань: відбиття нападу на Збройні сили РФ або інші війська, дислоковані за межами території РФ; відбиття або запобігання агресії проти іншої держави; захисту громадян РФ за кордоном; боротьби з піратством і з метою забезпечення безпеки судноплавства.