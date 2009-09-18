За фактом побиття фотокора УНІАН порушили справу

Прокуратура порушила кримінальну справу за статтею «Перешкоджання журналістській діяльності» за фактом побиття фотокореспондента УНІАН Віталія ДАНИЛЬЧЕНКА під час зйомок конфлікту навколо коньячного заводу "Таврія" у Херсонській області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, він закликав журналістів під час виконання своїх професійних обов`язків мати при собі службове посвідчення, або «ідентифікаційний напис про належність до ЗМІ». «Користуючись нагодою, я б хотів ще раз закликати журналістів під час виконання своїх професійних обов`язків мати відповідний ідентифікаційний напис про належність свою до ЗМІ», - сказав міністр. При цьому він додав: «Я, звичайно, не можу цього вимагати, але так було б легше і міліції, і журналістам, і потім для реагування на можливі порушення щодо журналістської діяльності».

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що інцидент з фотокором УНІАН під час «рейдерської атаки на Херсонському коньячному заводі» стався почасти через те, що журналіст не пред`явив приватній охороні заводу своє службове посвідчення.

«На даний момент журналісти, безсумнівно, мають більше загроз, як люди, які знаходяться на передовій. Але шкода, що часто вони не ідентифікують себе, як журналісти, як це було в Херсоні, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. - Прокуратура, наприклад, спочатку відмовила у порушенні кримінальної справи за перешкоджання в журналістській діяльності, коли приватна охорона побила фотокамеру, нанесла тілесні ушкодження журналістові. Відмовила на тій підставі, що він не пред`являв посвідчення, і у нього не було бейджика». Міністр визнав, що «формально це так - краще було б, якби він мав якусь таку ідентифікацію».

Але Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що особисто переговорив з прокурором, і кримінальна справа в даному випадку була порушена. «Тим не менше, я поговорив з прокурором, ми обговорили цю ситуацію і прийшли до того, що кримінальну справу порушено за статтею - перешкоджання журналістській діяльності», - пояснив керівник МВС.

Міністр також повідомив, що зараз у нього на контролі знаходяться 15 кримінальних справ, пов`язаних із перешкоджанням журналістській діяльності або ж зі злочинами проти журналістів: «На моєму контролі є з півтора десятка таких справ». Ю.ЛУЦЕНКО перерахував: «Наприклад, перелом руки кореспонденту «Коммерсант» під час рейдерської атаки у Києві, знищення практично службової фотоапаратури під час рейдерської атаки на Херсонський коньячний комбінат. Ще кілька резонансних злочинів, як, наприклад, конфлікт між народним депутатом Олександром ТКАЧЕНКОМ і кореспондентом одного з центральних телеканалів».

«Тобто, життя підкидає завжди злочини. Хоча, на мій погляд, вони не мають тієї загрози, яку несли приховані злочини під прикриттям влади, які відбувалися у попередні роки», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня приблизно о 20.15 група невідомих намагалася штурмом захопити адміністративну будівлю заводу ВАТ «Агропромислова фірма «Таврія».

До адмінбудинку заводу під`їхали три автобуси з невідомими в кількості майже 170 осіб, вдягнутими в чорну уніформу та екіпіровані спецзасобами, які вдалися до спроби штурму адмінбудівлі.

На захист заводу виступили його співробітники та місцеві жителі, в цілому близько 1 тис. чоловік.

4 вересня мер Нової Каховки Володимир КОВАЛЕНКО заявив, що спроба захоплення «Таврії» була пов`язана зі вступом на посаду нового директора.

Під час рейдерського захоплення адмінбудівлі заводу "Таврія" постраждав фотокореспондент УНІАН по Херсонській області В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Охоронці заводу, визнавши В.ДАНИЛЬЧЕНКА за фотографа з боку нападників, завдали йому тілесних ушкоджень і розбили фотоапаратуру.

11 вересня Новокаховська районна прокуратура повідомила, що не знайшла підстав, які б підпадали під дію ст.171 Кримінального кодексу України, для порушення кримінальної справи за фактом перешкоджання професійній діяльності фотокореспондента УНІАН В.ДАНИЛЬЧЕНКА під час рейдерської атаки на завод «Таврія».

17 вересня фотокореспондент УНІАН заявив, що слідство в прокуратурі міста Нова Каховка схиляє його до того, аби він дав свідчення, згідно з якими він не виконував своїх професійних обов’язків у момент зйомок. Зокрема, за словами В.ДАНИЛЬЧЕНКА, слідчий прокуратури під час опитування "намагався ставити деякі провокаційні запитання, щоб відповіддю на них підвести під те, що на момент конфлікту на заводі я нібито не виконував професійні обов’язки журналіста".