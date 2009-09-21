Бюджетний комітет ВР не розглянув бюджет-2010 через відсутність кворуму

Комітет Верховної Ради з питань бюджету на сьогоднішньому засіданні не зміг розглянути проект Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» через відсутність кворуму.

«Кворуму не було. Для кворуму необхідна участь в засіданні комітету не менш як 17 депутатів, було лише 12», - повідомили УНІАН у комітеті.

Народний депутат, перший заступник голови Бюджетного комітету Владимир МАКЕЄНКО сказав: «За пропозицією від коаліції розгляд законопроекту в Комітеті перенесено на завтрашній ранок». За його словами, не виключено, що вже завтра на вечірньому засіданні парламенту відбудеться розгляд проекту бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік».

Згідно з Бюджетним Кодексом України, не пізніше ніж через п`ять днів після реєстрації в парламенті міністр фінансів України має представити проект бюджету на пленарному засіданні Верховної Ради України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету докладає про відповідність проекту закону про Державний бюджет України вимогам Бюджетного кодексу, основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період.