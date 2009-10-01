Тимошенко перекладає на Ющенка свої проблеми - Банкова

Секретаріат президента не підтримуватиме іншого кандидата, крім Віктора Ющенка, у другому турі президентських виборів.

Про це заявила заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук в ефірі 5 каналу.

Вона зазначила, що для Ющенка ця виборча кампанія буде дуже складною.

"Уряд і прем`єр, яка також йде на вибори, намагається свою відповідальність за стан економіки перекласти на президента", - сказала Ставнійчук.

"Ті, хто в опозиції, які також працювали у Кабміні, які також відповідальні за стан речей в економіці, намагаються перекласти свою частину відповідальності на президента", - зазначила вона.

Ставнійчук наголосила, що основне завдання президента – це створення рівних умов для всіх кандидатів у президенти.

"У тому числі і для президента, який буде кандидатом. Це як передумова того, що в нього тоді будуть всі підстави перемагати", - заявила вона.

"Якщо звертатися до людей, якщо пояснювати свою позицію, якщо бути щирим і правдивим, є всі підстави говорити про перемогу на виборах", - зазначила заступник голови секретаріату.

Українська правда