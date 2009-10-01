Нова ідея ТСК: діоксин був, але перед здачею крові та «безпечна доза»

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин отруєння Віктора ЮЩЕНКА заявляє про ймовірність здійснення фальсифікацій у справі про отруєння Президента за участю самого головного фігуранта.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТСК.

Згідно з повідомленням, протягом вересня 2009-го року Комісія “отримала кілька листів від відомих лікарів – фахівців з токсикології, які мають конфіденційну інформацію про те, що проводилися таємні досліди з визначення дози діоксину, яка є безпечною для організму людини. Мета подібних псевдо-експериментів - введення такої дози в організм В.ЮЩЕНКА для фальсифікації розслідування у справі”.

Зокрема, Комісія ВР отримала лист від доктора медичних наук, професора Московського держуніверситету, академіка Російської академії медичних наук, керівника лабораторії НДІ імені І.Сеченова, відомого фахівця з епідеміології Ігоря ГУНДАРОВА. “І.ГУНДАРОВ повідомляє комісію про можливість інфікації організму В.ЮЩЕНКА «безпечною дозою» діоксину напередодні публічної здачі крові”, - заявили в ТСК.

«У такій ситуації перед самими виборами пацієнт погодиться публічно здати кров і ця демонстрація буде яскраво подана. А попередньо йому введуть в організм необхідну кількість діоксину у дозі, яка є нешкідливою для здоров‘я. Адже діоксини є майже у всіх -це екологічно розповсюджена отрута. Таке театралізоване дійство, потужно подане у світових ЗМІ, дасть яскравий електоральний ефект для підняття рейтингу претендента”, - цитує прес-служба ТСК І.ГУНДАРОВА.

Комісія ВР з питань розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА заявляє, що якщо подібний нечуваний аморальний сценарій фальсифікації буде реалізовано, то Комісія відшукає усі можливі способи, аби його викрити. “Адже сучасна токсикологічна наука у змозі компетентно та з великою точністю визначити: чи наявні 5 % діоксину в організмі Віктора ЮЩЕНКА є залишковими, чи нововведеними”, - говориться в повідомленні.