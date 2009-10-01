Вінський думає, що Тимошенко програє суд щодо ОПЗ

Голова оргкомітету народно-патріотичного об’єднання “За демократію і справедливість”, координатор НПО “Набат” Йосип ВІНСЬКИЙ не виключає, що Одеський припортовий завод (ОПЗ) перейде у власність компанії “Нортіма” на підставі рішення суду.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі цієї організації із посиланням на Й.ВІНСЬКОГО.

“Я знаю юридичні можливості власника цієї фірми, і я знаю, як працюють наші суди, і саме через них можуть забрати в держави це підприємство”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

На його думку, ОПЗ намагались продати в три рази дешевше за його реальну вартість. “Я особисто є прибічником приватизації цього підприємства. Але я вважаю, що це треба робити за його реальну вартість. Учасники ж цього дійства навіть не намагались торгуватися. Це говорить про те, що дійсно була задіяна певна корупційна модель реалізації цього підприємства”, - додав політик.

Й.ВІНСЬКИЙ вважає, що зараз хаос відбувається не тільки з продажем ОПЗ, але і в державі в цілому. “Всі органи управління державою сьогодні під загрозою розвалу. Парламент не працюючий, уряд не може приймати ніякі рішення, збільшуються зовнішні запозичення і практично вся держава попадає в кабалу і ніякі аргументи тут не приймаються. Відбувається конфлікт між усіма гілками влади і держава так існувати не може”, - пояснив він.

Водночас політик повідомив, що є прихильником приватизації. “Що для нас краще – залазити в боргову яму, залучати кредитні ресурси, які мають віддавати наші люди, чи краще продати те майно, яке ми можемо продати, і таким чином закрити наші потреби? Але я проти того, щоб проїдати отримані кошти. Мова йде про те, куди ці гроші направити. Я вважаю, що продаючи господарюючий об’єкт, необхідно направити ресурси (від приватизації) на інфраструктурні проекти, які завжди залишаться на Україні і які завжди будуть в державній власності. Наприклад, продавши Одеський припортовий завод ми могли б добудувати міст в Києві, міст в Запорожжі і міст в Миколаєві”, - вважає Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) в розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 учасники - ТОВ "Азот-сервіс” (Росія), ТОВ "Фрунзе-Флора” (Україна) і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Пізніше в.о. голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна прийняла рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації заводу у зв`язку з тим, що його було продано за заниженою ціною.

Крім того, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи результати проведення приватизації ОПЗ, звинуватила в змові претендентів на придбання ОПЗ з метою приватизації підприємства за заниженою ціною.

ТОВ «Нортіма» має намір оскаржувати в суді рішення Фонду державного майна України про визнання конкурсу недійсним.