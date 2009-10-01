Симоненко відкриє «гайд-парк» у Луганську

Сьогодні, 1 жовтня о 16.00 в Луганську, в сквері імені 30-річчя ВЛКСМ за ініціативою Комуністичної партії України відбудеться публічна зустріч лідера КПУ Петра Симоненка з городянами. Даний захід буде першим в рамках проведення діалогу з жителями українських міст в улюблених місцях їх зустрічей – парках і скверах.

По словах П.Симоненка, за задумом організаторів, місця подібних зустрічей з городянами стануть справжніми «гайд-парками», де кожен охочий зможе підійти до одного з двох встановлених мікрофонів і задати питання, висловити власну точку зору по наболілій темі, а також почати дискусію з лідером Компартії України. Кожна з подібних зустрічей продовжуватиметься не менші двох-трьох годин.

Надалі, українські «гайд-парки» відкриються в найбільших містах країни, а зустрічі стануть регулярними, повідомили в КПУ.

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(Довідка: Гайд-парк (Hyde Park) - один з найбільших парків Лондона, в Уест-енді, традиційне місце політичних мітингів і святкувань).