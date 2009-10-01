Росія валить «грузинський» план Медведєва-Саркозі
Кушнер каже, що важких гармат немає
|Бернар КУШНЕР
Він пояснив, що йдеться про європейських спостерігачів, яких не допускають до Південної Осетії та Абхазії. Міністр нагадав, що мова йде про корпус з трьохсот осіб, про яких йшлося у «плані Медведєва-Саркозі». Б.КУШНЕР відзначив, що це сили підтримки миру.
«Європа не хоче вести війну, у нас важких гармат немає», - заявив міністр закордонних справ Франції.
Він додав, що на сьогодні ситуація залишається напруженою, і присутність спостерігачів в районі конфлікту необхідна. За його словами, спостерігачі мають бути з обох боків кордонів.
За словами Б.КУШНЕРА, проблеми кордонів у Європі і в світі неприпустимо вирішувати за допомогою війни. Він відзначив, що Франція і Євросоюз зробили все можливе для того, щоб ситуація не зайшла у безвихідь, проте, за його словами, проблему досі не врегульовано, і переговори тривають. «На жаль, після початку бойових дій у Південній Осетії було багато провокацій з обох боків», - відзначив Б.КУШНЕР.
Він також сказав, що французька сторона обіцяє уважно розглянути доповідь ЄС щодо подій російсько-грузинського конфлікту.
План врегулювання ситуації на Кавказі було підписано у вересні минулого року, коли Франція головувала в Європейському Союзі.