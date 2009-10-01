Росія валить «грузинський» план Медведєва-Саркозі

Росія не дотримується домовленостей плану «Медведєва-Саркозі» щодо врегулювання конфлікту у Грузії, заявив в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» міністр закордонних справ Франції Бернар КУШНЕР.

Він пояснив, що йдеться про європейських спостерігачів, яких не допускають до Південної Осетії та Абхазії. Міністр нагадав, що мова йде про корпус з трьохсот осіб, про яких йшлося у «плані Медведєва-Саркозі». Б.КУШНЕР відзначив, що це сили підтримки миру.

«Європа не хоче вести війну, у нас важких гармат немає», - заявив міністр закордонних справ Франції.

Він додав, що на сьогодні ситуація залишається напруженою, і присутність спостерігачів в районі конфлікту необхідна. За його словами, спостерігачі мають бути з обох боків кордонів.

За словами Б.КУШНЕРА, проблеми кордонів у Європі і в світі неприпустимо вирішувати за допомогою війни. Він відзначив, що Франція і Євросоюз зробили все можливе для того, щоб ситуація не зайшла у безвихідь, проте, за його словами, проблему досі не врегульовано, і переговори тривають. «На жаль, після початку бойових дій у Південній Осетії було багато провокацій з обох боків», - відзначив Б.КУШНЕР.

Він також сказав, що французька сторона обіцяє уважно розглянути доповідь ЄС щодо подій російсько-грузинського конфлікту.

План врегулювання ситуації на Кавказі було підписано у вересні минулого року, коли Франція головувала в Європейському Союзі.