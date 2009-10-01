Ющенко повертається до Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочу поїздку до Львівської області, де у Трускавці брав участь у роботі IX Міжнародного економічного форуму.

Як передає кореспондент УНІАН, літак Президента вилетів зі Львова до Києва.

Президент схвально оцінив дотримання термінів та хід реконструкції ДП «Міжнародний аеропорт «Львів». Під час перебування на Львівському аеродромі він ознайомився з реконструкцією злітно-посадкової смуги та з ходом реконструкції пасажирського терміналу.

У свою чергу, директор міжнародного аеропорту «Львів» Олександр ЗАГРЕВА поінформував про те, що хід робіт з реконструкції аеропорту повністю вкладається у графіки.

«Усе проходить з дотриманням графіків, а реконструкція терміналу йде з випередженням на тиждень», - зауважив О.ЗАГРЕВА.