Литвин: Президент має бути не позаду і не попереду

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що Президент має бути арбітром нації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні журналістам в Одеській області.

«Президент має бути арбітром нації, якщо хочете, її пастирем, - сказав В.ЛИТВИН. - Він має бути не позаду і не попереду нації, а всередині народу, проводити ту усереднену лінію, яка дозволить суспільству, країні та нації зберегти стабільність у русі».

На переконання В.ЛИТВИНА, керівником держави має стати високоосвічена людина, «яка відчуває країну, глибоко й об`єктивно обізнана з її минулим, вміє генерувати і впроваджувати у життя ідеї, які консолідують людей, сказати чітке «ні», коли це потрібно, або «так», коли цього вимагає ситуація».

Крім того, на думку В.ЛИТВИНА, главою держави має стати людина, «чия коренева система тут, в Україні, яка не схильна до орієнтації на ту чи іншу країну і регіон світу». «Це головне і визначальне», - сказав він.