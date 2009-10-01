Вінський: хто платить за рекламу Тимошенко?

Лідер народно-патріотичного об’єднання “За демократію і справедливість” Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має оприлюднити джерела фінансування своєї реклами, оскільки це не соціальна, а політична реклама.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі організації із посиланням на Й.ВІНСЬКОГО.

“Суспільство намагаються переконати, що реклама Юлії ТИМОШЕНКО є соціальною. Але всі до одного знають, що це політична реклама”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Політик підкреслив, що він проти будь-яких обмежень на політичну рекламу. “Але навіщо обманювати людей? Хай ТИМОШЕНКО скаже, що це - моя політична реклама, що за неї заплатила партія чи спонсор, і хай собі висить. Але навіщо тримати за простаків усю Україну? Навіщо переконувати усіх в тому, що провідні українські співаки їздять місяць по Україні, виступаючи і агітуючи за ТИМОШЕНКО безкоштовно. І хто в це повірить? Хай скаже, де вона взяла на це гроші і хто за це заплатив”, - додав він.