Тільки Тимошенко може скласти конкуренцію Януковичу?

Представники волинської інтелігенції закликають усіх політиків демократичного табору підтримати кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО на майбутніх президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення на спеціальній прес-конференції в Луцьку 1 жовтня цього року озвучив голова крайового товариства Святого Апостола Андрія Первозванного, Почесний громадянин Волині Андрій БОНДАРЧУК.

Документ підписали більш як два десятки громадських діячів регіону, серед яких: заслужений працівник освіти України, професор Анатолій ФЕДОСОВ, головний редактор видання «Волинська універсальна енциклопедія» Анатолій ЯКУБЮК, народний артист України Олександр ЯКИМЧУК, голова Волинського осередку Національної спілки кінематографістів України Борис РЕВЕНКО, тренер збірної України з важкої атлетики Микола АВРАМЕНКО, народний артист України Василь ЧЕПЕЛЮК, лауреат Шевченківської премії Василь СЛАПЧУК, голова Волинської організації Національної спілки журналістів Михайло САВЧАК, народний художник України Тетяна ГАЛЬКУН, директор Музею Волинської ікони Тетяна ЄЛІСЄЄВА, керівник Державного академічного Волинського народного хору Олександр СТАДНИК та інші діячі науки та мистецтва.

Як повідомляв УНІАН, напередодні представники львівської інтелігенції також закликали політиків демократичного табору від балотування у Президенти на користь прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. Голова Конгресу української інтелігенції Львівщини, академік НАНУ Степан ПАВЛЮК зауважив, що українському народу знову належить зробити складний вибір перед президентськими виборами. Українські демократичні сили сьогодні поділені, що загрожує приходу антиукраїнських політиків, тому, за його словами, потрібно мобілізувати демократичних політиків. У зверненні відзначається, що єдиною особою, котра може скласти на виборах гідну конкуренцію лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ, є Ю.ТИМОШЕНКО. «Останні роки були дуже складні. У тому, що сталося, винні ми усі, але потрібно винести урок. Лідерство Ю.ТИМОШЕНКО не може викликати сумнівів. Вона може скласти справжню конкуренцію В.ЯНУКОВИЧУ», - йдеться у зверненні інтелігенції.