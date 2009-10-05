Генштаб: головнокомандувач ЗСУ у відставку не подавав

Інформація про нібито відставку начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних Сил України, генерала армії України Сергія КИРИЧЕНКА не відповідає дійсності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначили у прес-службі, С.КИРИЧЕНКО зараз перебуває на обстеженні у військовому лікувальному закладі, але це не означає, що він подав у відставку.

Як наголосили у Генштабі, «вся інформація, чутки про нібито відставку начальника Генерального штабу є передчасною».

За інформацією деяких ЗМІ, сьогодні зранку на нараді начальник Генштабу С.КИРИЧЕНКО нібито оголосив про свою відставку у зв’язку із станом здоров’я.