Шеф СБУ погрожує кримінальною відповідальністю за написи на парканах

Служба безпеки України під час виборчої кампанії дуже гостро реагуватиме на заяви, які загрожують цілісності держави. Про це заявив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в інтерв’ю “Лівому берегу”.

За його словами, під час виборчої кампанії “ми просимо політиків відійти від питань сепаратизму і не роздмухувати ситуацію. Тут я підтверджую, що Служба безпеки дуже гостро реагуватиме на подібні прояви. Будь-які заклики - публічні, на білбордах, на парканах, - які загрожують цілісності держави і підривають майбутнє наших дітей, мають бути кримінально покарані”.

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО пообіцяв: “Навіть якщо у вас, шановні політики, є недоторканність: жодна справа не буде знищена, і після закінчення повноважень, які передбачають імунітет, справи будуть доведені до суду. Я відповідально заявляю, що там, де є наша компетенція, виборці і їхнє право на волевиявлення будуть захищені. Всі виявлені порушення будуть задокументовані та передаватимуться до прокуратури”.

Голова СБУ також запевняє, що Служба безпеки “робить все можливе для захисту конституційних прав і свобод громадян, які прийдуть голосувати. Ми зробимо все для недопущення фальсифікацій, у тому числі з використанням технічних засобів. Служба безпеки оборонятиме сервер ЦВК, для цього є відповідні сили і засоби. Закордонні технології спотворення результатів виборів - на кшталт «Вавилону» - в Україні не пройдуть”.

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