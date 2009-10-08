Ющенко каже, що мотиви для відставки у начальника Генштабу «непрості»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розглядає питання відставки начальника Генерального штабу Збройних Сил країни Сергія КИРИЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні журналістам у Криму після завершення тактичних навчань.

«Для мене важко ухвалювати це рішення (про відставку С.КИРИЧЕНКА). Я розглядаю зараз це питання», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що розуміє мотиви, що спонукали С.КИРИЧЕНКА написати рапорт про відставку з посади керівника Генштабу ЗСУ.

«Я ці мотиви приймаю, ці мотиви непрості», - сказав глава держави.

В.ЮЩЕНКО назвав С.КИРИЧЕНКА «високим військовим професіоналом», який зробив дуже багато для Збройних сил країни.

«З його приходом на посаду начальника Генштабу ми завершили нову доктрину, сформували нову стратегію, - сказав Президент. - Для мене великий жаль втрачати такого офіцера».

Як нагадав журналістам керівник прес-служби Генштабу, С.КИРИЧЕНКО 5 жовтня подав рапорт на ім’я в.о. міністра оборони країни про звільнення з посади начальника Генштабу у зв`язку з погіршенням стану здоров`я.