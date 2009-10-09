За тиждень Україна отримає ще одного кандидата в Президенти?

Рада Європейської партії України за тиждень визначиться щодо своєї участі у президентських виборах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Європейської партії України, сьогодні відбулося засідання ради партії. Порядком денним було передбачено розгляд низки питань, серед яких підготовка до з’їзду з метою визначення формату участі партії у майбутніх президентських виборах.

У ході багатогодинної дискусії Рада партії не ухвалила рішення й оголосила перерву до наступної п’ятниці.

Серед пропозицій, що лунали від голів обласних партійних організацій, прозвучала ідея висунути кандидатом на пост Президента України лідера Європейської партії Миколу КАТЕРИНЧУКА. За таке рішення готові проголосувати члени Ради партії одноголосно.

Окрім того, розглядався варіант підтримки будь-якого іншого кандидата від демократичних сил. Однак жодна із запропонованих кандидатур не знайшла підтримки більшості серед членів Ради партії.