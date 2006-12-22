Верховна Рада звільнила Дріжчаного з посади голови СБУ

Верховна Рада України звільнила Ігоря ДРІЖЧАНОГО з посади голови Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосувало 407 із 444 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосувала у повному складі фракція Комуністичної партії України.

Як заявив на засіданні лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, фракція не голосує за дане рішення, оскільки не знає, кого запропонує призначити на цю посаду Президент.

Він зазначив, що до керівництва СБУ може прийти людина, якій буде дано доручення «звільнити із служби всіх тих, хто працював в комітеті держбезпеки (КДБ)».

За словами П.СИМОНЕНКА, спостерігаються тенденції «на підрив національної безпеки» і ліквідацію незалежності України.

Він вважає, що сьогодні в Україні відбувається «спроба створити бендерівську службу безпеки».

Як відомо, на сьогодні не відомо, яку кандидатуру на посаду голови СБУ внесе на розгляд парламенту Президент України.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до ВР подання про звільнення І.ДРІЖЧАНОГО з посади голови СБУ. Наступного дня, 30 грудня, В.ЮЩЕНКО призначив І.ДРІЖЧАНОГО заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

ВР 14 грудня не дала згоди на звільнення І.ДРІЖЧАНОГО з посади голови СБУ. Зокрема, за його відставку проголосували лише 183 народних депутатів з 226 необхідних для прийняття рішення.