Успіх Порошенка залежить від того, чи знайде він гроші

Колишні міністри закордонних справ Анатолій ЗЛЕНКО і Володимир ОГРИЗКО вважають, що з призначенням Петра ПОРОШЕНКА главою МЗС стратегічний зовнішньополітичний курс України не зміниться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на прес-конференції.

«Як правило, так прийнято, що навіть глибинні зміни, які відбуваються у важливий для суспільства період, не торкаються глибин зовнішньополітичної діяльності і в цілому зовнішньої політики», - сказав А.ЗЛЕНКО.

Водночас він не виключив, що можуть бути внесені деякі відповідні корективи до зовнішньополітичних пріоритетів. «Але стратегічний курс визначено, і я переконаний, що нове керівництво МЗС буде його дотримуватися», - підкреслив А.ЗЛЕНКО.

У зв’язку з цим він наголосив, що на сучасному етапі державі необхідно думати, як посісти гідне місце в системі міжнародних відносин, яка трансформується, та відновити дещо втрачений міжнародний імідж.

У свою чергу, В.ОГРИЗКО зауважив, що сьогодні актуально говорити не про зміну зовнішньополітичного курсу, а про його посилення.

«У нас є один визначений законодавством вектор. Це курс на європейську, євроатлантичну інтеграцію. Щоб ми не чули сьогодні від кандидатів у Президенти, які б нам не малювали фантастичні концепції, це все поки що на рівні прожектів», - сказав екс-міністр закордонних справ.

Він також наголосив, що сила вітчизняної дипломатії полягає у її неухильному базуванні на законодавстві, а не популістських гаслах.

Крім того, В.ОГРИЗКО висловив думку, що успіх новопризначеного глави МЗС П.ПОРОШЕНКА залежатиме від того, наскільки йому вдасться «подолати опір керівництва уряду», зокрема, у питанні забезпечення належного фінансування МЗС.

Говорячи про пріоритети у відносинах з РФ, дипломат зауважив, що «нам усім: і ЄС, і НАТО, і Україні необхідно допомогти Росії стати нарешті демократичною і ліберальною країною».