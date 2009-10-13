Порошенко нагадав Литвину про борг Ради перед МЗС

Міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО закликає Верховну Раду розглянути проект закону про дипломатичну службу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив під час зустрічі голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з представниками дипломатичного корпусу України.

Міністр зазначив, що Верховна Рада має певні борги перед Міністерством закордонних справ. Зокрема, за його словами, парламент досі не розглянув близько 20 законопроектів, ініційованих міністерством, і найважливішим з них є проект закону про дипломатичну службу.

П.ПОРОШЕНКО сказав, що відповідний законопроект підготовлено і протягом тижня буде внесено на розгляд Верховної Ради. Він додав, що крім цього проекту також Верховна Рада ще не розглянула низку законопроектів про ратифікацію міжнародних угод.

Зі свого боку, голова Верховної Ради В.ЛИТВИН зазначив, що є два альтернативних законопроекти (про дипслужбу) з цього питання, і Верховна Рада готова їх розглянути.