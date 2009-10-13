Януковича підставили з гімном: музику вкрали у Тото Кутуньо (відео)

Мелодія гімну президентської виборчої кампанії лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА під назвою «Лідер», який був презентований в Одесі фіналістами першої української «Фабрики зірок», є плагіатом пісні відомого італійського композитора і співака Тото КУТУНЬО.

Про це у статті «Гимн для Януковича списали у Кутуньо» пише газета «Новая» від 12 жовтня 2009 року.

Журналіст газети з’ясував, що мелодія пісні «Лідер», автором слів і музики якої є фіналіст «Фабрики зірок» Євгеній ТОЛОЧНИЙ, а виконавцем - Віталій ГАЛАЙ з групи «Сахар», «нота в ноту збігається з піснею Тото КУТУНЬО Ti Amo у виконанні Умберто ТОЦЦІ».

Переконатися у цьому можна в Інтернеті за допомогою відео сервісу YouTubе. Для цього потрібно ввести у рядок пошуку сервісу назву пісні Ti Amo та ім’я виконавця Умберто ТОЦЦІ, пише газета.

Прослухати пісню "Ti Amo" можна тут, а пісню "Лідер" - тут.