Янукович прощається з Туркменбаші

10:10, 24 грудня 2006
Політика
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Делегація на чолі з прем’єром перебуває в Ашгабаді

Українська делегація на чолі з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ в Ашгабаді бере участь у церемонії прощання з Президентом Туркменістану Сапармуратом Ніязовим.

Як повідомляв УНІАН, президент Туркменістану С.Ніязов помер в ніч на четвер у результаті зупинки серця. Президент Туркменістану перебував при владі з 1985 року, коли він став першим секретарем Комуністичної партії ще радянської республіки Туркменії.

 

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