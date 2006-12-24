Янукович прощається з Туркменбаші

Українська делегація на чолі з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ в Ашгабаді бере участь у церемонії прощання з Президентом Туркменістану Сапармуратом Ніязовим.

Як повідомляв УНІАН, президент Туркменістану С.Ніязов помер в ніч на четвер у результаті зупинки серця. Президент Туркменістану перебував при владі з 1985 року, коли він став першим секретарем Комуністичної партії ще радянської республіки Туркменії.